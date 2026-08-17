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Россияне скупают квартиры в новостройках Мариуполя, возведенных на месте руин

08:10 17.08.2026 Пн
2 мин
Качество квартир, которые продаются в оккупированном городе, далеко не самое лучшее.
aimg Юлия Маловичко
Россияне скупают квартиры в новостройках Мариуполя, возведенных на месте руин Фото: Мариуполь в 2026 году (Getty Images)
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В оккупированном Россией Мариуполе на месте разрушенных многоквартирных домов строят новые жилые комплексы. Недвижимость у них активно покупают россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Жители новых квартир на проспекте Металлургии общаются между собой в интернет-чатах. Из их сообщений следует, что многие покупают жилье для собственного проживания или последующей сдачи в аренду.

В чатах новые жители обсуждают доставку мебели из России, а также выбор детских садов и школ для детей. При этом при оформлении документов им напоминают о необходимости иметь российские документы.

По словам экономиста Вячеслава Ширяева, квартиры в новостройках Мариуполя в основном покупают приезжие из России. Среди них – российские силовики, чиновники и работники военной логистики.

"Кроме того, есть и такие, кто просто хотел бы жить у моря, но не может позволить себе Крым или Сочи", - отметил он.

Россиянам предлагают ипотеку

В материале также говорится о льготных ипотечных кредитах в оккупированных Россией регионах. Для людей предлагают ссуды со ставкой 2% годовых на весь срок кредита. Основное условие – наличие у заемщика русского гражданства.

Максимальная сумма такого кредита составляет 6 млн рублей, а минимальный первый взнос – 2%.

В Мариуполе сейчас строят десятки многоквартирных домов, многие из которых уже заселены. По данным российских банков, оккупированный портовый город стал лидером по объему ипотечных кредитов.

В то же время, цены на жилье за год выросли примерно на треть. Одной из причин этого называют расположение города у моря.

"Строительные компании экономят на всем, где только можно, но при этом требуют заоблачных цен", – приводит издание слова экономиста.

Мариуполь россияне оккупировали окончательно в мае 2022 года. В ходе многомесячных боев российские войска массово обстреливали жилые кварталы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к тысячам жертв среди мирного населения.

РБК-Украина сообщало, что в июне этого года украинские подразделения уничтожили ключевую инфраструктуру Мариупольского торгового порта.

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