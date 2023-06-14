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Росіяни скористались підривом Каховської ГЕС для посилення режиму в окупації, - Маляр

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти скористалися наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями", - пише Маляр.

За словами заступника міністра оборони, на блокпостах окупанти змушували цивільних платити значні суми грошей та віддавати цінні речі, а також коштовності. Також відбирали українські паспорти, свідоцтва про народження й інші документи, що були отримані в Україні. Зокрема викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - додає Маляр.

Волонтерам ворог забороняв виконувати свою роботу щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги - їжі, одягу, ліків, води тощо.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.

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