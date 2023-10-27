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Россияне сбросили взрывчатку на супругов в Херсонской области

Херсонская область, Пятница 27 октября 2023 18:45
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Россияне сбросили взрывчатку на супругов в Херсонской области Фото: россияне из дрона атаковали супругов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на пожилых супругов в Михайловке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Сообщается, что россияне атаковали населенный пункт из дрона около 15:40.

"В результате сброса взрывчатки ранения получил 79-летний местный житель, а также его 73-летняя жена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, Херсонская областная прокуратура сообщила, что около 17:30 россияне совершили артиллерийский обстрел по еще одному из населенных пунктов Бериславского района, в результате чего пострадал 62-летний мужчина.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области, часть региона находится под постоянными обстрелами россиян. Захватчики атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, сегодня россияне ударили по жилому дому в Зеленовке Херсонской области, из-за чего погиб мужчина.

А вчера захватчики сбросили четыре авиабомбы на село Тягинка, в результате чего погиб человек.

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