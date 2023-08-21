Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області

Російські військові атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Загарбники скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет близько 12:00.
Через атаку він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.
Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Тільки вчора окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.
Того ж дня загарбники скинули з дрона два вибухові пристрої на Новоберислав. Внаслідок цього загинув чоловік.
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