Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсонской области

Российские военные атаковали жителя Золотой Балки Херсонской области с помощью беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Захватчики сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет около 12:00.
Из-за атаки он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Только вчера оккупанты ударили из танка по жилому дому в Козацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.
В тот же день захватчики сбросили с дрона два взрывных устройства на Новоберислав. В результате погиб мужчина.
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