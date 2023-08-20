У Херсонській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника, є жертва

У Новобериславі в Херсонській області російські загарбники скинули з безпілотника два вибухові пристрої. В результаті події загинув чоловік.

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.

"Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці", - написав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після того як українські військові деокупували правий берег Дніпра в Херсонської області, російські терористи щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, сьогодні росіяни вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

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