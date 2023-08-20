ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника, є жертва

Новость на русском →
Неділя 20 серпня 2023 18:43
У Херсонській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника, є жертва Фото: У Херсонській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Новобериславі в Херсонській області російські загарбники скинули з безпілотника два вибухові пристрої. В результаті події загинув чоловік.

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.

"Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці", - написав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після того як українські військові деокупували правий берег Дніпра в Херсонської області, російські терористи щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, сьогодні росіяни вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16, - Зеленський
Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16, - Зеленський
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні