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Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області

Херсонська область, Понеділок 21 серпня 2023 14:36
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Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області Ілюстративне фото: росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Загарбники скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет близько 12:00.

Через атаку він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.

Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Тільки вчора окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Того ж дня загарбники скинули з дрона два вибухові пристрої на Новоберислав. Внаслідок цього загинув чоловік.

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Херсонська область
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