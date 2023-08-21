Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області
Російські військові атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Загарбники скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет близько 12:00.
Через атаку він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.
Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
Ситуація в Херсонській області
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Тільки вчора окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.
Того ж дня загарбники скинули з дрона два вибухові пристрої на Новоберислав. Внаслідок цього загинув чоловік.
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