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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсонской области

Херсонская область, Понедельник 21 августа 2023 14:36
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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсонской области Иллюстративное фото: россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные атаковали жителя Золотой Балки Херсонской области с помощью беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Захватчики сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет около 12:00.

Из-за атаки он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Только вчера оккупанты ударили из танка по жилому дому в Козацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

В тот же день захватчики сбросили с дрона два взрывных устройства на Новоберислав. В результате погиб мужчина.

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Херсонская область
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