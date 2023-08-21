Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

Захватчики сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет около 12:00.

Из-за атаки он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Только вчера оккупанты ударили из танка по жилому дому в Козацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

В тот же день захватчики сбросили с дрона два взрывных устройства на Новоберислав. В результате погиб мужчина.

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