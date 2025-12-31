Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині: загинув чоловік

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в своєму Telegram-каналі.

Водночас тривають заходи з фіксації доказів і встановлення всіх обставин трагедії.

Прокурори та слідчі продовжують документувати всі злочини, скоєні військовими РФ на території України, аби забезпечити притягнення винних до відповідальності.

За фактом події відкрито провадження за ч. 2 ст. 438 КК України - воєнний злочин, що призвів до смерті людини.

За даними прокуратури, 31 грудня 2025 року близько 13:00 російські окупанти вдарили дроном по одній із вулиць у селищі Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок скидання вибухівки загинув 47-річний чоловік.

Так, на Херсонщині розпочато досудове розслідування через загибель мирного жителя внаслідок атаки ворожого дрона.

Обстріл Херсонщини

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Херсонщину, застосовуючи для ударів дрони та інші засоби ураження.

Раніше ОВА повідомляла, що російські військові атакували дроном Білозерку на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є травмований.

28 грудня дев’ять людей були поранені під час ранкового обстрілу Корабельного району Херсона. Ще одна особа дістала поранення близько 11:00 під час артилерійського удару по обласному центру. Внаслідок атак також зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки.

А опівдні на Різдво окупанти масово обстріляли центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, коли в цей час там перебували люди.

Крім того, 18 грудня очільник Херсонської ОВА Олександр Толоконников повідомляв, що Херсонська ТЕЦ перебуває під постійним обстрілом Росії.