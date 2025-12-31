Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина

На Херсонщине в результате атаки вражеского дрона погиб мирный житель. Прокуратура начала производство.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Так, на Херсонщине начато досудебное расследование из-за гибели мирного жителя в результате атаки вражеского дрона.

По данным прокуратуры, 31 декабря 2025 года около 13:00 российские оккупанты ударили дроном по одной из улиц в поселке Нововоронцовка Бериславского района. В результате сброса взрывчатки погиб 47-летний мужчина.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военное преступление, повлекшее смерть человека.

Прокуроры и следователи продолжают документировать все преступления, совершенные военными РФ на территории Украины, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

В то же время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств и установлению всех обстоятельств трагедии.