Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина
На Херсонщине в результате атаки вражеского дрона погиб мирный житель. Прокуратура начала производство.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в своем Telegram-канале.
Так, на Херсонщине начато досудебное расследование из-за гибели мирного жителя в результате атаки вражеского дрона.
По данным прокуратуры, 31 декабря 2025 года около 13:00 российские оккупанты ударили дроном по одной из улиц в поселке Нововоронцовка Бериславского района. В результате сброса взрывчатки погиб 47-летний мужчина.
По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военное преступление, повлекшее смерть человека.
Прокуроры и следователи продолжают документировать все преступления, совершенные военными РФ на территории Украины, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.
В то же время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств и установлению всех обстоятельств трагедии.
Обстрел Херсонщины
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсонщину, применяя для ударов дроны и другие средства поражения.
Ранее ОВА сообщала, что российские военные атаковали дроном Белозерку на Херсонщине. В результате сброса взрывчатки с БпЛА есть травмированный.
28 декабря девять человек были ранены во время утреннего обстрела Корабельного района Херсона. Еще один человек получил ранения около 11:00 во время артиллерийского удара по областному центру. В результате атак также получили повреждения частные и многоквартирные дома.
А в полдень на Рождество оккупанты массово обстреляли центральную часть Херсона. Под удар попал городской рынок, когда в это время там находились люди.
Кроме того, 18 декабря глава Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщал, что Херсонская ТЭЦ находится под постоянным обстрелом России.