Росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину у Семенівці: є поранені (фото)
Окупанти скинули вибухівку з дрона біля магазину у Семенівці Чернігівської області 30 травня. Поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Так, зранку 30 травня місто Семенівка перебувало під атакою FPV-дронів.
"Росіяни скинули вибухівку з безпілотника просто в середмісті Семенівки. Біля магазину", - розповів він.
Фото обстрілу Семенівки 30 травня (t.me/chernigivskaODA, facebook.com/policechernigivshchini)
За даними голови ОВА, поранені троє цивільних - 61-річний чоловік і двоє жінок 56 і 67 років, їх ушпиталили.
Обстріли Чернігівської області
Зранку росіяни обстріляли й інші населені пункти громади - пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних.
За минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах - Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи. Зокрема, у селі у Сновській громаді внаслідок обстрілу зайнялися будинки.
Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.
В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.
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