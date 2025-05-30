Росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину у Семенівці: є поранені (фото)

Окупанти скинули вибухівку з дрона біля магазину у Семенівці Чернігівської області 30 травня. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За даними голови ОВА, поранені троє цивільних - 61-річний чоловік і двоє жінок 56 і 67 років, їх ушпиталили.

"Росіяни скинули вибухівку з безпілотника просто в середмісті Семенівки. Біля магазину", - розповів він.

Так, зранку 30 травня місто Семенівка перебувало під атакою FPV-дронів.

Обстріли Чернігівської області

Зранку росіяни обстріляли й інші населені пункти громади - пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних.

За минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах - Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи. Зокрема, у селі у Сновській громаді внаслідок обстрілу зайнялися будинки.

Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.

В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.

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