Россияне сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке: есть раненые (фото)
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке Черниговской области 30 мая. Ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Так, утром 30 мая город Семеновка находился под атакой FPV-дронов.
"Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника прямо в центре города Семеновки. Возле магазина", - рассказал он.
Фото обстрела Семеновки 30 мая (t.me/chernigivskaODA, facebook.com/policechernigivshchini)
По данным главы ОВА, ранены трое гражданских - 61-летний мужчина и две женщины 56 и 67 лет, их госпитализировали.
Обстрелы Черниговской области
Утром россияне обстреляли и другие населенные пункты громады - повреждено здание школы, ангары агропредприятия и машины гражданских.
За минувшие сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных громадах - Семеновской, Новгород-Северской и Сновской. Били дронами, артиллерией, запускали КАБы. В частности, в селе в Сновской общине в результате обстрела загорелись дома.
Добавим и то, что Семеновку россияне атакуют не впервые. Например, в апреле Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Семеновке. Обошлось без жертв.
В том же месяце российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Семеновки.
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