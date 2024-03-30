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Росіяни скинули вибухівку з дрона у Бериславі, була поранена медсестра

Ілюстративне фото: через російську атаку у Бериславі була поранена медсестра (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники вчергове завдали ударів по Бериславу Херсонської області, застосувавши для атаки дрон, з якого скинули вибухівку на місто. В результаті вибуху була поранена медсестра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що жінка у момент сьогоднішнього скиду вибухівки з ворожого безпілотника перебувала на вулиці.

"Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею", - розповіли в облпрокуратурі.

Крім того, в повідомленні вказується, що вчора ввечері російські війська обстріляли місто Станіслав. 

"Один зі снарядів влучив поблизу приватного будинку, постраждав місцевий житель", - передали в прокуратурі.

За цими фактами порушення законів та звичаїв війни було розпочато досудове розслідування по ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.

Війська РФ обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів 30 березня (фото: facebook.com/pho.gov.ua) 

Удари РФ по Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Противник атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Днями війська РФ відкрили вогонь з міномета, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.

Додамо, що аналогічний випадок стався на початку березня у Херсонській області, коли поліцейські також потрапили під ворожий удар - тоді двоє правоохоронців отримали поранення.

Також повідомлялося, що 16 березня у Бериславі російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. 

Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.

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Війна в УкраїніАтака дронівБерислав