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Росіяни скидають з дронів вибухівку на жителів Херсонської області, - ОВА

Субота 16 березня 2024 15:21
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Росіяни скидають з дронів вибухівку на жителів Херсонської області, - ОВА Фото: у Херсонській області російські окупанти скидають з дронів вибухівку на місцевих жителів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бериславі Херсонської області сьогодні, 16 березня, російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. Вчора подібна повітряна атака із застосуванням безпілотника фіксувалася у селі Львове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Внаслідок цих двох випадків були поранені троє місцевих жителів.

Так, у Бериславі потерпілим виявився 71-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та поранення ноги.

"Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - передали в адміністрації.

Що стосується вчорашньої атаки, 15 березня, тоді ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.

"Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці", - поінформували в ОВА.

Оновлено о 16:40

Пізніше в ОВА розповіли про ще одну постраждалу у Бериславі через скид боєприпасу з безпілотника.

"Ще одна людина отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з дрона. До лікарні звернулась 27-річка жителька Берислава. В неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію", - передали в адміністрації.

Медики надають необхідну допомогу, додали в ОВА.

Російські удари по Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потратили під ворожий удар поліцейські - тоді двоє правоохоронців отримали поранення.

Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.

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Херсонська область Війна в Україні Атака дронів
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