Росіяни обстріляли поліцейських під час евакуації постраждалих у Херсонській області
Російські війська відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області
"Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна", - розповіли військові.
Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.
"У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту", - додали в Силах оборони півдня України.
Обстріли Херсона та області
Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.
Так, в ніч на 5 січня 2024 рокуросійська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінської громади. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.
Нагадаємо, 26 грудня 2023 року окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.
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