ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе

Новина українською →
Берислав, Пятница 24 марта 2023 18:28
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе Иллюстративное фото: россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли административное здание в Бериславе в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской районной государственной администрации Владимира Литвинова.

"Россияне атаковали одно из административных зданий, - в помещении выбило немало окон. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с дрона", - написал он.

В результате вражеской атаки люди не пострадали.

Напомним, в результате вчерашнего российского обстрела в Бериславе частично разрушено административное здание райгосадминистрации.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали из артиллерии Белозерку, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию