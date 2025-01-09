Росіяни скинули три керовані авіабомби на Херсон: є влучання та постраждалі

Російська армія 9 січня завдала авіаудару по Херсону. Внаслідок атаки є влучання і постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.
За його словами, росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна з них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.
З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.
Також зафіксовано влучання в підприємство і дитсадок. Внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі.
Фото: Херсон атакували КАБами (t.me/roman_mrochko)
Пізніше Мрочко повідомив про ще двох постраждалих - чоловіків 52 та 62 років, які були на вулиці в момент влучання КАБ. 52-річного госпіталізували, у нього травми обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
Станом на 12:20 кількість постраждалих зросла до шести.
Як повідомляє місцева влада, останніми тижнями російські окупанти посилили обстріли Херсона та області. Особливо почастішали атаки FPV-дронами.
Також через посилення обстрілів у селищах під Херсоном призупинили рух автобусів на деякий час.
Також росіяни активізували штурми у Херсонській області, намагаючись захопити острови у гирлі Дніпра і закріпитися на правобережній частині області.
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