Росіяни скинули три керовані авіабомби на Херсон: є влучання та постраждалі

За його словами, росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна з них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Також зафіксовано влучання в підприємство і дитсадок. Внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі.

Фото: Херсон атакували КАБами (t.me/roman_mrochko)

Пізніше Мрочко повідомив про ще двох постраждалих - чоловіків 52 та 62 років, які були на вулиці в момент влучання КАБ. 52-річного госпіталізували, у нього травми обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Станом на 12:20 кількість постраждалих зросла до шести.