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Росіяни скинули три керовані авіабомби на Херсон: є влучання та постраждалі

Фото: росіяни скинули КАБи на Херсон (t.me/roman_mrochko)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 9 січня завдала авіаудару по Херсону. Внаслідок атаки є влучання і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram.

За його словами, росіяни випустили три керовані авіабомби. Одна з них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

 

З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Також зафіксовано влучання в підприємство і дитсадок. Внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі.

 

Фото: Херсон атакували КАБами (t.me/roman_mrochko)

Пізніше Мрочко повідомив про ще двох постраждалих - чоловіків 52 та 62 років, які були на вулиці в момент влучання КАБ. 52-річного госпіталізували, у нього травми обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Станом на 12:20 кількість постраждалих зросла до шести.

 

Обстріли Херсона

Як повідомляє місцева влада, останніми тижнями російські окупанти посилили обстріли Херсона та області. Особливо почастішали атаки FPV-дронами.

Також через посилення обстрілів у селищах під Херсоном призупинили рух автобусів на деякий час.

Також росіяни активізували штурми у Херсонській області, намагаючись захопити острови у гирлі Дніпра і закріпитися на правобережній частині області.

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