Россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Херсон: есть попадания и пострадавшие

Российская армия 9 января нанесла авиаудар по Херсону. В результате атаки есть попадания и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.
По его словам, россияне выпустили три управляемые авиабомбы. Одна из них попала в частный дом, разрушив его.
Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.
Также зафиксировано попадание в предприятие и детсад. В результате вражеского авиаудара возникли пожары.
Фото: Херсон атаковали КАБами (t.me/roman_mrochko)
Позже Мрочко сообщил о еще двух пострадавших - мужчинах 52 и 62 лет, которые были на улице в момент попадания КАБ. 52-летнего госпитализировали, у него травмы лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
По состоянию на 12:20 количество пострадавших выросло до шести.
Как сообщают местные власти, в последние недели российские оккупанты усилили обстрелы Херсона и области. Особенно участились атаки FPV-дронами.
Также из-за усиления обстрелов в поселках под Херсоном приостановили движение автобусов на некоторое время.
Также россияне активизировали штурмы в Херсонской области, пытаясь захватить острова в устье Днепра и закрепиться на правобережной части области.
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