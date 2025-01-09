Россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Херсон: есть попадания и пострадавшие

По его словам, россияне выпустили три управляемые авиабомбы. Одна из них попала в частный дом, разрушив его.

Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Также зафиксировано попадание в предприятие и детсад. В результате вражеского авиаудара возникли пожары.

Фото: Херсон атаковали КАБами (t.me/roman_mrochko)

Позже Мрочко сообщил о еще двух пострадавших - мужчинах 52 и 62 лет, которые были на улице в момент попадания КАБ. 52-летнего госпитализировали, у него травмы лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

По состоянию на 12:20 количество пострадавших выросло до шести.