РФ активізувала обстріли та ДРГ у Херсонській області, намагається просунутися, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - сказав він.

За словами Прокудіна, місця, де десантні групи ворога можуть бути висаджені, відомі, і Сили оборони готові до знищення ворога.

Голова ОВА наголосив, що спроби просування ворога не поодинокі. Поки що такі маніпуляції росіян безуспішні.

"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - додав Прокудін.