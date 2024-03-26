UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку. Поліція показала відео наслідків

Архівне фото: Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові скинули півторатонну авіабомбу на Красногорівку в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали три жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці зазначили, що бомбу росіяни скинули на п'ятиповерхівку. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Ангел". 

"Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла" , - пише поліція.

Також правоохоронці уточнили, що на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від обстрілу Одеси 25 березня зросла до 10 осіб. Троє з них перебувають у лікарні.

Також сьогодні в Харкові зафіксували "приліт" в одному з районів після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьКрасногоровкаВійна в Україні