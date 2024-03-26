Россияне сбросили полуторатонную бомбу на Красногоровку. Полиция показала видео последствий

Российские военные сбросили полуторатонную авиабомбу на Красногоровку в Донецкой области. В результате этого пострадали три женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители отметили, что бомбу россияне сбросили на пятиэтажку. В первые часы после обстрела на месте работал экипаж "Белый Ангел".
"Полицейские эвакуировали трех пострадавших и двух женщин, которые попросили забрать их из ада", - пишет полиция.
Также правоохранители уточнили, что на выезде из города группа чуть не попала под вражеский удар.
Сегодня стало известно, что количество пострадавших от обстрела Одессы 25 марта возросло до 10 человек. Трое из них находятся в больнице.
Также сегодня в Харькове зафиксирован "прилет" в одном из районов после взрыва. Он прогремел до объявления воздушной тревоги в регионе.
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