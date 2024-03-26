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Через удар по Одесі постраждали вже 10 осіб: фото наслідків

Одеса, Вівторок 26 березня 2024 13:59
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Через удар по Одесі постраждали вже 10 осіб: фото наслідків Фото: через удар по Одесі постраждали вже 10 осіб (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих після обстрілу Одеси 25 березня постраждали вже 10 людей. Троє з них перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб", - розповів він.

Зокрема, семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах.

"Всім іншим допомога була надана на місці", - додав голова ОВА.

Наслідки обстрілу Одеси 25 березня (t.me/odeskaODA)

Крім того, за його даними, внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир.

"Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту. Ще раз дуже прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - зазначив голова військової адміністрації.

Обстріл Одеси

Вдень понеділка, 25 березня, РФ в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Спочатку було відомо про про трьох постраждалих жінок, потім кількість постраждалих зросла до 4. Також повідомлялось про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

26 березня речниця ОК "Південь" Наталка Гуменюк зазначала, що через вчорашній обстріл постраждали 9 людей. Вона також додала, що ворог, атакуючи Одесу використав тактику подвійного удару. Її окупанти застосовують вже не вперше.

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