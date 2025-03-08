Росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені, фото наслідків

Обстріли Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Останніми тижнями атаки на місто стали частішими та масованішими.

Тому, оскільки російські окупанти продовжують активно обстрілювати Костянтинівку Донецької області, поліція збільшила кількість груп "Білий ангел" і парамедиків.

Наприклад, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Була жертва і поранені.

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