Росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені, фото наслідків

Російські війська скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку 8 березня. Чотири людини поранені, фіксується багато пошкоджень.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Чотири людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів", - розповів він.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб.
"Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років", - зазначив Філашкін.
Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 березня (t.me/VadymFilashkin)
Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.
Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Останніми тижнями атаки на місто стали частішими та масованішими.
Тому, оскільки російські окупанти продовжують активно обстрілювати Костянтинівку Донецької області, поліція збільшила кількість груп "Білий ангел" і парамедиків.
Наприклад, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Була жертва і поранені.
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