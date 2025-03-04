Фото: у Костянтинівці через атаки РФ поліція збільшила кількість груп "Білий янгол" і парамедиків (Getty Images)

Російські окупанти продовжують активно обстрілювати Костянтинівку Донецької області. У зв'язку з цим поліція збільшила кількість груп "Білий янгол" і парамедиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Зазначається, що за тиждень Росія завдала по Костянтинівці 108 ударів, внаслідок чого 16 цивільних загинули та 38 зазнали поранень. Для порятунку людей поліцейські вживають додаткових заходів безпеки, зокрема запрацювали додаткові екіпажі" Білих янголів", парамедиків, мобільні блокпости, також поліція запобігає скупченням людей і продовжує забезпечувати дотримання комендантської години. Водночас у місті залишається ще близько 13 тисяч жителів. "У зв’язку із загостренням ситуації та нещадними обстрілами влада закликає громадян евакуюватись і не заїжджати до громади", - наголосили у Нацполіції.