Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть раненые, фото последствий

Обстрелы Константиновки

Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. В последние недели атаки на город стали более частыми и массированными.

Поэтому, поскольку российские оккупанты продолжают активно обстреливать Константиновку Донецкой области, полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков.

Например, россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Была жертва и раненые.

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