Росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені, фото наслідків

Фото: росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку 8 березня, є поранені (t.me/VadymFilashkin)

Російські війська скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку 8 березня. Чотири людини поранені, фіксується багато пошкоджень.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Чотири людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів", - розповів він. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. "Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років", - зазначив Філашкін. Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 березня (t.me/VadymFilashkin) Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.