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Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть раненые, фото последствий

Донбасс, Суббота 08 марта 2025 12:53
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Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть раненые, фото последствий Фото: россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку 8 марта, есть раненые (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили пять авиабомб на Константиновку 8 марта. Четыре человека ранены, фиксируется много повреждений.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Четыре человека ранены в Константиновке в результате сегодняшних ударов", - рассказал он.

По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб.

"Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет", - отметил Филашкин.

Последствия обстрела Константиновки 8 марта (t.me/VadymFilashkin)

Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.

Обстрелы Константиновки

Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. В последние недели атаки на город стали более частыми и массированными.

Поэтому, поскольку российские оккупанты продолжают активно обстреливать Константиновку Донецкой области, полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков.

Например, россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Была жертва и раненые.

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