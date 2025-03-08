Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку: есть раненые, фото последствий

Фото: россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку 8 марта, есть раненые (t.me/VadymFilashkin)

Российские войска сбросили пять авиабомб на Константиновку 8 марта. Четыре человека ранены, фиксируется много повреждений.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Четыре человека ранены в Константиновке в результате сегодняшних ударов", - рассказал он. По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. "Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет", - отметил Филашкин. Последствия обстрела Константиновки 8 марта (t.me/VadymFilashkin) Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.