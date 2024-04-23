ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені

Вівторок 23 квітня 2024 13:20
UA EN RU
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Крім того, через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)

Атаки росіян на Донецьку область

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Донецької області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Так, 13 квітня внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинули три людини, ще чотири - отримали поранення.

Крім того, 9 квітня російська армія завдала удару по Слов'янську. Жителям міста рекомендували найближчими днями не виходити з дому.

Також 9 квітня окупанти обстріляли місто Костянтинівка. Є постраждалі та загиблі.

А 8 квітня загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому. Повідомлялось про жертв та поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме