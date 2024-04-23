Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені
Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.
Крім того, через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.
Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)
Атаки росіян на Донецьку область
Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Донецької області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
Так, 13 квітня внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинули три людини, ще чотири - отримали поранення.
Крім того, 9 квітня російська армія завдала удару по Слов'янську. Жителям міста рекомендували найближчими днями не виходити з дому.
Також 9 квітня окупанти обстріляли місто Костянтинівка. Є постраждалі та загиблі.
А 8 квітня загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому. Повідомлялось про жертв та поранених.
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