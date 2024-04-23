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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку, есть раненые

Вторник 23 апреля 2024 13:20
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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку, есть раненые Фото: обстрел Константиновки (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на город Константиновка Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Кроме того, из-за атаки на город повреждены три дома, автомобиль и инфраструктурный объект.

Фото: обстрел Константиновки (t.me/VadymFilashkin)

Атаки россиян на Донецкую область

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Донецкой области, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Так, 13 апреля в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще четыре - получили ранения.

Кроме того, 9 апреля российская армия нанесла удар по Славянску. Жителям города рекомендовали в ближайшие дни не выходить из дома.

Также 9 апреля кафиры обстреляли город Константиновка. Есть пострадавшие и погибшие.

А 8 апреля захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову. Сообщалось о жертвах и раненых.

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