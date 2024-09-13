Росіяни скинули КАБи на Ямпіль Сумської області: є жертви, серед поранених дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру .

За даними слідства, близько 09:00, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямполя Шосткинського району.

"Унаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення.

"Відтак, станом на 11.30 вже двоє загиблих. Пораненій дитині - 4 роки", - додали у відомстві.

Крім того, пошкоджені приватні будинки, приміщення аптеки.

Наслідки обстрілу Ямполя Сумської області 13 вересня (t.me/prokuraturasumy)