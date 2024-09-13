ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области: есть жертвы, среди раненых ребенок

Сумы, Пятница 13 сентября 2024 12:58
UA EN RU
Россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области: есть жертвы, среди раненых ребенок Фото: россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты сбросили КАБы на Ямполь Сумской области 13 сентября. Двое людей погибли, среди раненых - 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру.

По данным следствия, около 09:00, оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.

"В результате атаки погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратились трое гражданских, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в больнице скончался 54-летний мужчина, получивший ранение.

"Следовательно, по состоянию на 11.30 уже двое погибших. Раненому ребенку - 4 года", - добавили в ведомстве.

Кроме того, повреждены частные дома, помещение аптеки.

Последствия обстрела Ямполя Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)

Обстрелы Сумской области

Обстрелы Сумской области в последние дни значительно участились. Кроме Ямполя, 13 сентября оккупанты ударили по Ахтырке. Повреждена многоэтажка, три транспортных средства, хозяйственные сооружения и помещения местного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек ранены. В городе фиксировали несколько "прилетов", ситуация со светом в Конотопе сразу после атаки была критической. Уже 13 сентября стало известно, что в больнице умер один из пострадавших из-за атаки на Конотоп, 42-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США