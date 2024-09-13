Россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области: есть жертвы, среди раненых ребенок
Оккупанты сбросили КАБы на Ямполь Сумской области 13 сентября. Двое людей погибли, среди раненых - 4-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру.
По данным следствия, около 09:00, оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.
"В результате атаки погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратились трое гражданских, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что в больнице скончался 54-летний мужчина, получивший ранение.
"Следовательно, по состоянию на 11.30 уже двое погибших. Раненому ребенку - 4 года", - добавили в ведомстве.
Кроме того, повреждены частные дома, помещение аптеки.
Последствия обстрела Ямполя Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области в последние дни значительно участились. Кроме Ямполя, 13 сентября оккупанты ударили по Ахтырке. Повреждена многоэтажка, три транспортных средства, хозяйственные сооружения и помещения местного предприятия. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, в ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек ранены. В городе фиксировали несколько "прилетов", ситуация со светом в Конотопе сразу после атаки была критической. Уже 13 сентября стало известно, что в больнице умер один из пострадавших из-за атаки на Конотоп, 42-летний мужчина.
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