Росіяни скинули КАБи на Ізюм: є приліт у 4-поверхівку, місто без світла

Про удар по місту стало відомо близько 9:24. За попередньою інформацією, влучання зафіксували у чотириповерхівку.

Після обстрілу також загорілися автомобілі. Крім того, надійшло повідомлення про пожежу у відділенні пошти.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще щонайменше троє мешканців постраждали.

Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Ізюм повністю знеструмлений

Обстріл призвів і до перебоїв з електропостачанням. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, місто повністю залишилося без світла через пошкодження високовольтних ліній.

На місцях влучань працюють екстрені служби.

Останні удари по Харкову та області

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює Харків та населені пункти області, застосовуючи для атак КАБи, ракети й ударні безпілотники. Під ударами опиняються як житлові квартали, так і об'єкти міської інфраструктури.

Зокрема, вранці 30 жовтня російські реактивні "Шахеди" атакували Харків. Один із безпілотників влучив у торговельно-розважальний центр "Дафі", пошкодивши його покрівлю.