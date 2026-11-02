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Россияне сбросили КАБы на Изюм: есть прилет в 4-этажку, город без света

10:24 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм управляемыми авиабомбами. В городе есть погибший и раненые, поврежден жилой дом и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Об ударе по городу стало известно около 9:24. По предварительной информации, попадание было зафиксировано в четырехэтажку.

После обстрела также загорелись автомобили. Кроме того, поступило сообщение о пожаре в отделении почты.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки погиб один человек. Еще по меньшей мере трое жителей пострадали.

Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Изюм полностью обесточен

Обстрел привел и к перебоям с электроснабжением. По данным Изюмской городской военной администрации, город полностью остался без света из-за повреждений высоковольтных линий.

На местах попаданий работают экстренные службы.

Последние удары по Харькову и области

Напомним, российская армия регулярно обстреливает Харьков и населенные пункты области, применяя для атак КАБы ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказываются как жилые кварталы, так и объекты городской инфраструктуры.

В частности, утром 30 октября российские "Шахеды" атаковали Харьков. Один из беспилотников попал в торгово-развлекательный центр "Дафи", повредив его кровлю.

Еще раньше, 29 октября, под российским ударом оказалась Лозовая. Около 14:30 оккупанты ударили по городу ракетой. Тогда пострадали шесть человек. Все они получили взрывные ранения и были госпитализированы.

Той же ночью российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Последствия обстрела зафиксировали, по меньшей мере, в двух районах города. В частности, враг попал в учебное заведение.

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