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Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: є пошкодження та постраждалий

Фото: росіяни скинули КАБ на центр Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 14 березня скинули керовану авіабомбу (КАБ) на центр Херсона. Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси та автомобілі, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Керованою авіабомбою в робочий час по центру Херсона. Так російські терористи привітали нас з Днем добровольця України", - повідомив Мрочко.

 

Фото: наслідки удару РФ по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)

За його словами, внаслідок удару пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі, багато вибитих вікон.

На зараз відомо про одного постраждалого - 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму. 

"Фіксуємо наслідки ворожого авіаудару по середмістю. Вивчаємо обсяги пошкоджень. Дякуємо всім службам на місці. Допомагаємо дивом вцілілим людям", - додав начальник МВА.

Обстріл України 14 березня

Нагадаємо, в ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 27 дронів.

Силам ППО вдалося збити 16 ударних безпілотників типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

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