Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: є пошкодження та постраждалий

Російські війська вдень 14 березня скинули керовану авіабомбу (КАБ) на центр Херсона. Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси та автомобілі, є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
"Керованою авіабомбою в робочий час по центру Херсона. Так російські терористи привітали нас з Днем добровольця України", - повідомив Мрочко.
Фото: наслідки удару РФ по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)
За його словами, внаслідок удару пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі, багато вибитих вікон.
На зараз відомо про одного постраждалого - 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму.
"Фіксуємо наслідки ворожого авіаудару по середмістю. Вивчаємо обсяги пошкоджень. Дякуємо всім службам на місці. Допомагаємо дивом вцілілим людям", - додав начальник МВА.
Нагадаємо, в ніч на 14 березня Росія запустила по Україні 27 дронів.
Силам ППО вдалося збити 16 ударних безпілотників типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.
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