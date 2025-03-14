Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: есть повреждения и пострадавший

"Управляемой авиабомбой в рабочее время по центру Херсона. Так российские террористы поздравили нас с Днем добровольца Украины", - сообщил Мрочко.

Фото: последствия удара РФ по центру Херсона (t.me/dsns_telegram)

По его словам, в результате удара повреждены медучреждение, магазины, офисы, автомобили, много выбитых окон.

На сейчас известно об одном пострадавшем - 23-летний парень получил минно-взрывную травму.

"Фиксируем последствия вражеского авиаудара по центру города. Изучаем объемы повреждений. Спасибо всем службам на месте. Помогаем чудом уцелевшим людям", - добавил начальник ГВА.