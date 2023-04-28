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В Умані кількість загиблих продовжує зростати: вже 14 жертв

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 12:15
В Умані кількість загиблих продовжує зростати: вже 14 жертв Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Умані Черкаської області 28 квітня зросла до 14 людей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар в Умані Черкаської області у п'ятницю, 28 квітня, загинули вже 14 людей, ще 9 отримали поранення. Це дані на 12:35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Оновлено 12.35. Щойно з-під завалів дістали тіла ще 2 людей.

"Станом на зараз 14 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці", - зазначають в прес-службі МВС.

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Оновлено 12.30. В Умані з-під завалів дістали ще одне тіло.

"Станом на 12:30 загинуло 12 наших громадян, 9 осіб госпіталізовано", - йдеться в повідомленні МВС.

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"Загинуло 11 наших громадян, 9 осіб госпіталізовано", - розповів він.

За його словами, на цей час місцева влада забезпечила кожного харчами. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернутися рідні та близькі тих наших громадян, які проживали в цьому та інших будинках, які постраждали в цьому районі.

"Ми розгорнули штаб, намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і з будинку, який постраждав найбільше можуть перечекати поки місцева влада їм надасть місця притулку", - зазначив голова МВС.

Як додали в ДСНС України, станом на 11:50 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло ще однієї загиблої людини.

"Всього загинуло 11 осіб (з них 2 дитини), постраждало 18 людей (з них 12 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них 3 дитини)", - навели статистику по постраждалих у відомстві.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, потім - про 6. На даний момент вже відомо про 7 загиблих та 9 поранених. Пізніше стало відомо про 10 загиблих. Розбір завалів триває.

Наразі ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки. Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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Умань Черкасская область
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