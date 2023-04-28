Окупанти вранці обстріляли дитсадок у Вовчанську

У п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор", - додали у відомстві.

Крім того, минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район.

"28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ: будівля частково зруйнована", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у селі Токарівка Харківської області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.

Нагадаємо, у двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.