Росіяни скинули бомби на житлові будинки в Херсонській області, є жертви

Ворог випустив керовані авіабомби по приватним будинкам Одрадокам'янки Бериславського району. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний чоловік, який отримав травми несумісні з життя.

"Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя", - пише Прокудін.

Зокрема постраждав 57-річний чоловік, який отримав множинні осколкові поранення.

Також внаслідок обстрілів пошкодження отримали низка будинків в селі.

Ситуація в Херсонській області

Після того як наші воїни звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, російські терористи, використовуючи важке озброєння та авіацію, майже щодня обстрілюють регіон та обласний центр.

Сьогодні, 2 вересня, ворог вночі вкрив вогнем Херсон внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Одна з постраждалих 69-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму, а інший - 49-річний чоловік, якого госпіталізували з осколковим пораненням грудної клітини.

Лише за минулу добу терористи здійснили 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації по території області.