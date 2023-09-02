Росіяни вночі вкрили вогнем Херсон, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вночі окупанти вкрили вогнем Херсон. Постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці", - пише пресслужба.

Зазначається, що поранення також отримав 49-річний чоловік. Постраждалого було госпіталізовано з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Обстріли Херсону й Херсонської області

Після того як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіон, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Лише за минулу добу, 1 вересня, як повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін, росіяни здійснили 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 6 снарядів.

Ворог обстрілював житлові квартали населених пунктів області й територію агропідприємства у Херсонському районі.

Протягом доби в регіоні внаслідок російської агресії загинули 2 людей, ще 2 отримали поранення.