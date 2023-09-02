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Россияне сбросили бомбы на жилые дома в Херсонской области, есть жертвы

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили авиацией по Бериславскому району Херсонской области. Известно о погибшем гражданском.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Враг выпустил управляемые авиабомбы по частным домам Одрадокаменки Бериславского района. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью. 

"Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", - пишет Прокудин. 

В частности пострадал 57-летний мужчина, который получил множественные осколочные ранения. 

Также в результате обстрелов повреждения получили ряд домов в селе.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы, используя тяжелое вооружение и авиацию, почти ежедневно обстреливают регион и областной центр.  

Сегодня, 2 сентября, враг ночью покрыл огнем Херсон в результате чего ранения получили два человека. Одна из пострадавших 69-летняя женщина, которая получила минно-взрывную травму, а другой - 49-летний мужчина, которого госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки. 

Только за минувшие сутки террористы совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации по территории области.

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