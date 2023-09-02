Россияне сбросили бомбы на жилые дома в Херсонской области, есть жертвы

Враг выпустил управляемые авиабомбы по частным домам Одрадокаменки Бериславского района. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью.

"Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", - пишет Прокудин.

В частности пострадал 57-летний мужчина, который получил множественные осколочные ранения.

Также в результате обстрелов повреждения получили ряд домов в селе.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы, используя тяжелое вооружение и авиацию, почти ежедневно обстреливают регион и областной центр.

Сегодня, 2 сентября, враг ночью покрыл огнем Херсон в результате чего ранения получили два человека. Одна из пострадавших 69-летняя женщина, которая получила минно-взрывную травму, а другой - 49-летний мужчина, которого госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки.

Только за минувшие сутки террористы совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации по территории области.