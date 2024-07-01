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Росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор в Донецькій області: серед ранених є дитина

Україна, Понеділок 01 липня 2024 09:17
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Росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор в Донецькій області: серед ранених є дитина Фото: атака на місто Цукорине Донецької області 30 червня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти скинули на приватний сектор міста Цукурине Донецької області авіабомбу. Відомо про поранення 6 осіб, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прокуратурі, вчора о десятій годині вечора, російська армія скинула авіабомбу на місто Цукурине. Снаряд окупантів поцілив по приватному сектору. Попередньо, ворог завдав удару "ФАБ-500"

"Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - повідомили у пресслужбі.

Фото: наслідки влучання російської авіабомби по місту Цукорино (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Нещодавні обстріли РФ по Донецькій області

Нагадаємо, також напередодні російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено шахту.

Раніше, 28 червня, російські війська вдарили керованою авіабомбою по Нью-Йорк Донецької області. Внаслідок атаки загинули четверо людей, поранено дитину та жінку.

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