Росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області: серйозно пошкоджено шахту

Російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено шахту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Селидівська міська рада у Facebook.

Ворожі війська вдарили по місту близько 22:25 у суботу, 29 червня. "Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти", - йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що місто Селидове розташоване у Донецькій області неподалік від лінії фронту. Місто знаходиться на найактивнішому напрямку фронту - Покровському, тому його часто обстрілюють російські окупанти. скриншот deepstatemap.live