Росія вдарила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, серед поранених - дитина

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Нью-Йорк Донецької області 28 червня. Один зі снарядів зруйнував під'їзд будинку - четверо людей загинули, поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру .

Так, російські війська вкотре нанесли бомбові удари по Торецькій громаді, застосувавши, попередньо, КАБ-250.

"Один з снарядів влучив по багатоквартирній забудові - внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Крім того, поранення отримали 39-річна жінка та її 8-річна донька.

"Стан дитини оцінюється як важкий", - зазначається у відомстві.

Ще один снаряд влучив у приватний сектор, де отримав поранення голови 45-річний чоловік. Загалом через цей обстріл четверо людей загинули та троє, в тому числі дитина, були поранені.