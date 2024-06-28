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Росія вдарила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, серед поранених - дитина

Донбас, П'ятниця 28 червня 2024 14:55
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Росія вдарила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, серед поранених - дитина Фото: окупанти скинули КАБ-250 на Нью-Йорк 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Нью-Йорк Донецької області 28 червня. Один зі снарядів зруйнував під'їзд будинку - четверо людей загинули, поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, російські війська вкотре нанесли бомбові удари по Торецькій громаді, застосувавши, попередньо, КАБ-250.

"Один з снарядів влучив по багатоквартирній забудові - внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Крім того, поранення отримали 39-річна жінка та її 8-річна донька.

"Стан дитини оцінюється як важкий", - зазначається у відомстві.

Ще один снаряд влучив у приватний сектор, де отримав поранення голови 45-річний чоловік. Загалом через цей обстріл четверо людей загинули та троє, в тому числі дитина, були поранені.

Обстріли Нью-Йорка

Місто Нью-Йорк Донецької області розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року Горлівки. У зв'язку із цим населений пункт постійно перебуває під обстрілами.

Наприклад, у квітні окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку. Тоді двоє людей загинули, одна людина була поранена.

А раніше, у січні, через удари РФ обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди, які опинилися під завалами.

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