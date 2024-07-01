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Россияне сбросили авиабомбу на частный сектор в Донецкой области: среди раненых есть ребенок

Украина, Понедельник 01 июля 2024 09:17
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Россияне сбросили авиабомбу на частный сектор в Донецкой области: среди раненых есть ребенок Фото: атака на город Цукорино Донецкой области 30 июня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты сбросили на частный сектор города Цукурино Донецкой области авиабомбу. Известно о ранении 6 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, вчера в десять часов вечера, российская армия сбросила авиабомбу на город Цукурино. Снаряд оккупантов попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500"

"В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, от попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - сообщили в пресс-службе.

Фото: последствия попадания российской авиабомбы по городу Цукорино (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Недавние обстрелы РФ по Донецкой области

Напомним, также накануне российские кафиры обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки повреждена шахта.

Ранее, 28 июня, российские войска ударили управляемой авиабомбой по Нью-Йорку Донецкой области. В результате атаки погибли четыре человека, ранены ребенок и женщина.

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