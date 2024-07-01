Россияне сбросили авиабомбу на частный сектор в Донецкой области: среди раненых есть ребенок

Оккупанты сбросили на частный сектор города Цукурино Донецкой области авиабомбу. Известно о ранении 6 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, вчера в десять часов вечера, российская армия сбросила авиабомбу на город Цукурино. Снаряд оккупантов попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500"

"В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителя в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, от попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - сообщили в пресс-службе.