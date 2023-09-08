Росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область: троє загиблих, є постраждалі

Російські окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей - двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.
Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Вони також займаються фіксацією воєнного злочину Росії.
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Тільки 7 вересня окупанти скинули з безпілотника вибухівку на жителя Херсонської області.
А 3 вересня росіяни били по житлових будинках у Білозерці. Під обстріл потрапила родина - 35-річний глава родини загинув, а його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення.
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