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Росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область: троє загиблих, є постраждалі

Херсонська область, П'ятниця 08 вересня 2023 12:13
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Росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область: троє загиблих, є постраждалі Фото: росіяни скинули авіабомбу на Херсонську область (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей - двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Вони також займаються фіксацією воєнного злочину Росії.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Тільки 7 вересня окупанти скинули з безпілотника вибухівку на жителя Херсонської області.

А 3 вересня росіяни били по житлових будинках у Білозерці. Під обстріл потрапила родина - 35-річний глава родини загинув, а його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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