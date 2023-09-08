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Россияне сбросили авиаобомбу на Херсонскую область: трое погибших, есть пострадавшие

Херсонская область, Пятница 08 сентября 2023 12:13
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Россияне сбросили авиаобомбу на Херсонскую область: трое погибших, есть пострадавшие Фото: россияне сбросили авиаобомбу на Херсонскую область (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Одрадокамянка в Херсонской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Из-за вражеской атаки погибли трое гражданских людей - две женщины и мужчина. Еще четверо местных жителей получили ранения.

Клименко сообщил, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Они также занимаются фиксацией военного преступления в России.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включительно с Херсоном. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Только 7 сентября оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на жителя Херсонской области.

А 3 сентября россияне били по жилым домам в Белозерке. Под обстрелы попала семья - 35-летний глава семьи погиб, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения.

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