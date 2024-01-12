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Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий

Авдіївка, П'ятниця 12 січня 2024 16:00
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Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий Фото: росіяни скинули авіабомбу додому в Авдіївці, є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули авіабомбу на житловий будинок у Авдіївці Донецької області 12 січня. Загинув молодий чоловік.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, ворог із "Градів" обстріляв Нью-Йорк - там обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки", - зазначив Філашкін.

Ситуація в районі Авдіївки

Різке похолодання, схоже, заважає росіянам активніше діяти під Авдіївкою. Вони не відмовилися від планів оточити місто, проте майже вдвічі скоротили кількість артилерійських обстрілів. Бої під Авдіївкою тривають.

При цьому, російські війська постійно обстрілюють Авдіївку, намагаючись захопити місто. Так, 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка. Крім того, російські війська влаштували масований ракетний удар по Авдіївці Донецької області 3 січня. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Наразі в Авдіївці перебуває більше тисячі цивільних.

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Авдіївка
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