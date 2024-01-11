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В Донецькій ОВА розповіли, скільки людей досі знаходиться в Авдіївці

Донецька область, Четвер 11 січня 2024 17:21
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В Донецькій ОВА розповіли, скільки людей досі знаходиться в Авдіївці Фото: в Авдіївці досі лишаються цивільні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні в Авдіївці Донецької області досі знаходиться більше ніж тисяча людей. Водночас в Мар'їнській громаді кількість людей перевищує три тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

"В Авдіївці досі залишаються 1152 людини, у Мар'їнській громаді - 3260", - повідомив Філашкін.

Глава ОВА наголосив, що щодня поліція і підрозділ "Білий янгол" евакуюють жителів фронтових міст.

Евакуація цивільних з Авдіївки

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Білим янголам" вдалося вивезти ще шістьох людей з Авдіївки. Серед евакуйованих були й важкопоранені.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Про те, чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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