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Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: шість людей постраждали

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Донецька область, Понеділок 05 червня 2023 15:14
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: шість людей постраждали Фото: росіяни скинули авіабомби на Торецьк (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти скинули авіабомби на місто Торецьк у Донецькій області. Через ворожий обстріл шість людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Повідомляється, що сьогодні загарбники обстріляли Торецьк. За попередніми даними, вони завдали два удари по центру міста з використанням ФАБ-250.

Через обстріл двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували.

До того ж під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Ситуація в Торецьку

Місто Торецьк ще до початку повномасштабне вторгнення РФ перебувало на лінії зіткнення. Бойовики "ДНР" періодично завдавали ударів по його околицях.

Проте після 24 лютого 2022 року російські обстріли посилилися, але лінія фронту в районі Торецька практично не змінилася.

Нагадаємо, вночі 2 червня загарбники завдали удару по Торецьку, через що виникли пожежі квартир у двох багатоповерхівках. Також загинула одна людина.

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